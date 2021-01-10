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Лукашенко оценил сроки подготовки проекта новой Конституции

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / ТАСС)

Проект новой Конституции Белоруссии может быть готов к концу 2021 года. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью программы «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть», — сказал глава государства.

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Политика
Александр Лукашенко

О внесении изменений в Основной закон страны Лукашенко заявил в конце июня. Он говорил, что Конституция нуждается в «решительных изменениях», в том числе в том, что касается распределения полномочий разных уровней власти.

В августе белорусский лидер допустил, что изменение Конституции может стать условием передачи власти следующему президенту. Такое заявление он сделал на фоне массовых протестов оппозиции после выборов главы государства, на которых он, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сторонники Тихановской результатами выборов не согласились, обвинив власти в фальсификации голосования. В свою очередь Лукашенко настаивал, что выборы прошли законно, а протесты координируются из-за рубежа. 

В ноябре Лукашенко заявил, что выступает за поправки к Конституции не потому, «что демократию какую-то надо», а для того, чтобы следующий президент не смог развалить страну. Тихановская, комментируя возможное изменение Конституции Белоруссии заявила, что таким образом Лукашенко пытается выиграть для себя время, чтобы оправдать пребывание у власти. Она добавила, что у нее нет доверия обещаниям Лукашенко.

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