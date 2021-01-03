Заразившийся COVID-19 Грачевский сообщил об улучшении самочувствия

Борис Грачевский (Фото: Алексей Белкин / ТАСС)

Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский заявил об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусной инфекцией. Его слова передает ТАСС.

«Начинаю здороветь», — сказал он.

71-летний Борис Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря. Через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Тогда режиссер сообщил РБК, что он плохо себя чувствует и ему ставят капельницу. Позднее, 31 декабря, его супруга Екатерина Белоцерковская рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Она также рассказала о переводе мужа в реанимацию, отмечая, что он находится в сознании и читает прессу.