Компания Филиппа Киркорова задолжала налоговой ₽95 тыс.

Филипп Киркоров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов певца Филиппа Киркорова, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тыс. 605 руб. Это следует из информации в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении ООО «Филипп Киркоров Продакшн» (учредителем является сам певец) начато 24 декабря.

Также на имя Киркорова, согласно данным из базы ФССП, выписан ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе за неправильную парковку. Неоплаченными значатся семь водительских штрафов в общей сложности на 29 тыс. руб.

В свою очередь, в базе ФНС есть информация о приостановлении операций по счетам Киркорова в 2019 году в Сбербанке и СДМ-банке. Импресарио певца тогда говорил, что счета артиста не блокировались.

Комментарий Киркорова РБК получить пока не удалось.