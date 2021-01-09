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Компания Филиппа Киркорова задолжала налоговой ₽95 тыс.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

ООО «Филипп Киркоров Продакшн», которое занимается, в частности, организацией концертов певца Филиппа Киркорова, задолжало Федеральной налоговой службе 95 тыс. 605 руб. Это следует из информации в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство в отношении ООО «Филипп Киркоров Продакшн» (учредителем является сам певец) начато 24 декабря.

Также на имя Киркорова, согласно данным из базы ФССП, выписан ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе за неправильную парковку. Неоплаченными значатся семь водительских штрафов в общей сложности на 29 тыс. руб.

В свою очередь, в базе ФНС есть информация о приостановлении операций по счетам Киркорова в 2019 году в Сбербанке и СДМ-банке. Импресарио певца тогда говорил, что счета артиста не блокировались.

Комментарий Киркорова РБК получить пока не удалось.

Первым на долги ООО «Филипп Киркоров Продакшн» обратил внимание Telegram-канал Mash.

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В декабре 2019 года Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск латвийского банка ABLV к ООО «Филипп Киркоров Продакшн» и самому Киркорову, обязав его выставить квартиру стоимостью 193 млн руб. на торги. В 2016 году певец взял в ABLV ипотеку под залог недвижимости. В решении суда отмечается, что общая сумма кредита составляла €1,5 млн, а Киркоров должен был вернуть долг до 15 мая 2019 года.

В свою очередь, компанию «Филипп Киркоров Продакшн» суд обязал выплатить задолженность по кредиту, штрафы и проценты в размере €779,8 тыс. Заем предназначался для организации шоу-программы «Я».

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