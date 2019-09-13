Директор Киркорова назвал бредом информацию о блокировке счетов певца

Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности. Об этом заявил РБК директор артиста Геннадий Рыбак.

«Это очередной бред. Кто-то придумал, не о чем больше писать, кроме как Филипп Киркоров и налоговая служба», — сказал он.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы сообщило, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Киркорова. Агентство ссылалось на материалы, размещенные в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций; согласно этим сведениям, счета певца по состоянию на 12 сентября заблокированы в Сбербанке и СДМ-банке.

РБК направил запрос в ФНС.