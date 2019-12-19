Суд постановил продать квартиру Киркорова стоимостью ₽193 млн на торгах

Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV к певцу Филиппу Киркорову и ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Решение опубликовано на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Суд постановил выставить на торги квартиру певца стоимостью более 193 млн руб. Согласно документу в 2016 году Киркоров взял ипотеку в банке ABLV под залог недвижимости. На торгах также продадут бытовую технику, установленную в квартире, — духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашину.

В решении суда отмечается, что общая сумма кредита составляла €1,5 млн. Киркоров должен был вернуть долг до 15 мая 2019 года.

Помимо этого, компания «Филипп Киркоров Продакшн» должна выплатить задолженность по кредиту, штрафы и проценты в размере €779,8 тыс. Заем предназначался для организации шоу-программы «Я». Латвийский банк требовал взыскать €3,3 млн.