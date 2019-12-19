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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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Суд постановил продать квартиру Киркорова стоимостью ₽193 млн на торгах

Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV к певцу Филиппу Киркорову и ООО «Филипп Киркоров Продакшн». Решение опубликовано на сайте судов общей юрисдикции столицы.

Суд постановил выставить на торги квартиру певца стоимостью более 193 млн руб. Согласно документу в 2016 году Киркоров взял ипотеку в банке ABLV под залог недвижимости. На торгах также продадут бытовую технику, установленную в квартире, — духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашину.

Латвийский банк подал к Киркорову иск на более чем €650 тыс.
Общество

В решении суда отмечается, что общая сумма кредита составляла €1,5 млн. Киркоров должен был вернуть долг до 15 мая 2019 года.

Помимо этого, компания «Филипп Киркоров Продакшн» должна выплатить задолженность по кредиту, штрафы и проценты в размере €779,8 тыс. Заем предназначался для организации шоу-программы «Я». Латвийский банк требовал взыскать €3,3 млн.

Яндекс. Директ

Банк ABLV подал иск к Киркорову в начале сентября. Адвокат певца Александр Добровинский отмечал, что финансовая организация прекратила существование в 2018 году.

Обвиняемый в отмывании денег латвийский банк ABLV лишился лицензии
Финансы

Европейский центральный банк отозвал лицензию у банка ABLV в середине июля прошлого года в ходе процесса его добровольной ликвидации. В феврале Минфин США заявил, что подозревает латвийский банк в предоставлении услуг по отмыванию денег и в нарушении режима санкций против КНДР.

Теги: Филипп Киркоров, банк, судебный иск
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Латвийский банк подал к Киркорову иск на более чем €650 тыс.
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Обвиняемый в отмывании денег латвийский банк ABLV лишился лицензии
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США предложили ввести санкции против латвийского банка ABLV
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