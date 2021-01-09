Заболевшего COVID-19 Олега Басилашвили выписали из больницы

Олег Басилашвили (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Народного артиста СССР Олега Басилашвили, которого ранее госпитализировали с COVID-19, выписали из больницы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

«Сегодня Олега Валериановича выписали», — сказали РБК в театре. Актер продолжит восстанавливаться в домашних условиях. В афише театра нет спектаклей с участием Басилашвили до конца января.

Дочь Басилашвили Ксения говорила РБК, что после выявления у него коронавируса актер чувствовал себя хорошо. В больницу его положили по рекомендации врачей, которые опасались за здоровье пациента из-за возраста. По словам дочери, в медучреждении актер получал «всю необходимую терапию».

Под наблюдением врачей в больнице остается Алиса Фрейндлих, которая также заразилась коронавирусом. «Сейчас у Алисы Бруновны отмечается положительная динамика», — рассказали о ее состоянии в пресс-службе БДТ.

Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 в конце декабря. Сообщалось, что актриса находится в реанимационной палате и получает интенсивную терапию.