Дочь заболевшего COVID-19 Басилашвили оценила его состояние

Олег Басилашвили (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Народный артист СССР 86-летний Олег Басилашвили, попавший в больницу с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения.

«Лечится, получает необходимую терапию, все под контролем», — сказала РБК дочь Олега Басилашвили Ксения.

В больницу его положили по рекомендации врачей, которые опасаются за здоровье пациента из-за соответствующих возрасту хронических заболеваний.

В Большом драматическом театре имени Г. А.Товстоногова (БДТ) отметили, сообщает ТАСС, что в состоянии артиста есть положительная динамика. Там добавили, что ему ставят капельницы.