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Дочь заболевшего COVID-19 Басилашвили оценила его состояние

Олег Басилашвили
Олег Басилашвили (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Народный артист СССР 86-летний Олег Басилашвили, попавший в больницу с коронавирусной инфекцией, чувствует себя хорошо. Об этом РБК рассказала его дочь Ксения.

«Лечится, получает необходимую терапию, все под контролем», — сказала РБК дочь Олега Басилашвили Ксения.

Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом
Общество
Олег Басилашвили

В больницу его положили по рекомендации врачей, которые опасаются за здоровье пациента из-за соответствующих возрасту хронических заболеваний.

В Большом драматическом театре имени Г. А.Товстоногова (БДТ) отметили, сообщает ТАСС, что в состоянии артиста есть положительная динамика. Там добавили, что ему ставят капельницы.

О госпитализации Басилашвили стало известно 4 января. На тот момент артист также чувствовал себя хорошо.

Актер работает в БДТ с 1959 года. Известен по ролям в в кинофильмах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «О бедном гусаре замолвите слово» и режиссера Георгия Данелия «Осенний марафон».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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