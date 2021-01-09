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МЧС сообщило о первом погибшем после схода лавины в Норильске

На месте схода снежной лавины под Норильском нашли тело человека. Об этом сообщает МЧС России, передает «РИА Новости».

«Обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются», — уточняется в сообщении.

МЧС подтвердило спасение одного человека из-под лавины в Норильске
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Снегом засыпало туристические дома горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в районе Талнах. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что живыми на месте ЧП нашли четырех человек. Еще двое, по словам собеседника ТАСС, смогли выбраться из-под сугробов самостоятельно.

МЧС подтвердило спасение одного человека. В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю РБК указывали, что это молодая женщина, которую из-за хрупкого телосложения сначала приняли за подростка.

Позже начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов заявил, что спасли юношу 15 лет. «У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии», — отметил Панферов. «Интерфакс» сообщил о госпитализации пострадавшего, он в тяжелом состоянии.

Спасательные работы осложняют погодные условия, сильная метель.

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