МЧС сообщило о первом погибшем после схода лавины в Норильске

На месте схода снежной лавины под Норильском нашли тело человека. Об этом сообщает МЧС России, передает «РИА Новости».

«Обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются», — уточняется в сообщении.

Снегом засыпало туристические дома горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в районе Талнах. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что живыми на месте ЧП нашли четырех человек. Еще двое, по словам собеседника ТАСС, смогли выбраться из-под сугробов самостоятельно.

МЧС подтвердило спасение одного человека. В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю РБК указывали, что это молодая женщина, которую из-за хрупкого телосложения сначала приняли за подростка.