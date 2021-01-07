Пентагон осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа

И.о. министра обороны США Кристофер Миллер осудил действия сторонников президента Дональда Трампа, которые ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter ведомства.

«Вчерашнее насилие в Капитолии было отвратительным и противоречило основам конституции США», — говорится в заявлении Миллера.

Кроме того, Миллер пообещал мирную передачу власти избранному президенту Джозефу Байдену, которая должна состоятся 20 января. Глава Пентагона также отметил работу Национальной гвардии округа Колумбия. По его мнению, сотрудники силового ведомства действовали «с честью, честностью и рвением, чтобы защитить людей и имущество от противоправных действий».

Штурм Капитолия сторонниками Трампа произошел 6 января во время заседание по утверждению итогов прошедших выборов. Сотрудники правоохранительных органов разогнали протестующих, использовав слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Власти США сообщали, что в ходе беспорядков погибли четыре человека.