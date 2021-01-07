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Выборы президента США ,  
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Пелоси назвала действия Трампа «подарком Путину»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявил о том, что действия президента являются «подарком» Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину. Такое мнение она выссказала в ходе пресс конференции, ее трансляция велась в Twitter.

«Президент сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину», — заявила Пелоси. Она также считает, что Путин хочет приуменьшить роль, репутацию демократии в мире, а Трамп является инструментом российского президента для достижении этой цели.

Захарова объяснила беспорядки в США архаичной электоральной системой
Политика
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Ранее, 6 января, сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США в Вашингтоне, в котором в это время проходило заседание по утверждению итогов прошедших выборов. Против ворвавшихся в здание правоохранительные органы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным властей, в ходе протестов погибли четыре человека.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в США наблюдается раскол общества из-за архаичности электоральной системы, которая не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. Также избирательную систему США критиковал президент Владимир Путин. По его словам, всему миру очевидно, что проблемы там есть, но изменять систему должны сами американцы.

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