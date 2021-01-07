Буш после штурма Капитолия сравнил США с банановой республикой

Экс-президент США Джордж Буш Мл. сравнил протест и последующий штурм здания Конгресса сторонниками Дональда Трампа с тем, что происходит в банановых республиках. Об этом он написал в заявлении, опубликованном на его официальной странице Twitter.

«Это тошнотворное и ужасающее зрелище. Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», — написал Буш.

По словам Буша, штурм Капитолия повредил репутации США в мире. Он заявил, что те, кто участвовал в нем, были обмануты ложными надеждами. «Наша страна важнее, чем текущая политическая обстановка», — сказал Буш.

Ранее сторонники президента Трампа штурмом ворвались в здание американского Конгресса, где проходили слушания об итогах президентских выборов. Парламент должен был формально утвердить победу Трампа. Заседание было перенесено.