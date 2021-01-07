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Застрелившего человека в Вашингтоне полицейского отстранили от работы

Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

В США сотрудника полиции Капитолия (USCP), который застрелил женщину из числа протестующих, отправили в административный отпуск. Он применил оружие, после того как протестующие сумели прорваться в здание конгресса. Об этом заявил глава полиции Стивен Сунд, говорится на сайте USCP.

«Когда протестующие пробивались к помещению палаты представителей, где укрылись члены конгресса, сотрудник USCP выстрелил из табельного оружия во взрослую женщину», — уточняется в сообщении.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Пострадавшей немедленно оказали медицинскую помощь, ее госпитализировали. В больнице женщина скончалась от полученных травм.

В соответствии с правилами USCP, стрелявший в человека полицейский отправлен в административный отпуск, его служебные полномочия приостановлены до результатов совместного расследования Департамента городской полиции (MPD) и USCP.

Погибла 35-летняя Эшли Бэббит из Сан-Диего. Она была ветераном ВВС, служила на Ближнем Востоке.

Сунд заявил, что протестующие в конгрессе атаковали правоохранителей, используя металлические трубы, химические раздражители и «другое оружие». Пока неясно, была ли среди нападавших на офицеров убитая.

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Протесты у Капитолия вышли из-под контроля днем 6 января по местному времени. Тогда конгресс должен был утвердить голосование выборщиков, которые отдали победу Джо Байдену. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа сорвали заседание конгресса, что не помешало ему утвердить поражение Трампа после разрешения конфликта. Всего в результате беспорядков в конгрессе погибли как минимум четыре человека. Пострадали по крайней мере 14 полицейских.

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