Застрелившего человека в Вашингтоне полицейского отстранили от работы

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В США сотрудника полиции Капитолия (USCP), который застрелил женщину из числа протестующих, отправили в административный отпуск. Он применил оружие, после того как протестующие сумели прорваться в здание конгресса. Об этом заявил глава полиции Стивен Сунд, говорится на сайте USCP.

«Когда протестующие пробивались к помещению палаты представителей, где укрылись члены конгресса, сотрудник USCP выстрелил из табельного оружия во взрослую женщину», — уточняется в сообщении.

Пострадавшей немедленно оказали медицинскую помощь, ее госпитализировали. В больнице женщина скончалась от полученных травм.

В соответствии с правилами USCP, стрелявший в человека полицейский отправлен в административный отпуск, его служебные полномочия приостановлены до результатов совместного расследования Департамента городской полиции (MPD) и USCP.