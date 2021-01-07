Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 00:00
На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 18:13 Беспорядки и эвакуация: как Байдена утвердили президентом США. Главное Политика, 18:11 В Подмосковье автобус врезался в дом и загорелся Общество, 18:03 Умер олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселев Спорт, 17:57 Умер сыгравший в «Вечном зове» и «Большой перемене» артист Хлевинский Общество, 17:44 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 17:23 Российский хоккеист заявил о нехватке сил на весь матч на молодежном ЧМ Спорт, 17:16 В Латвии опровергли появление нового штамма коронавируса Общество, 17:14 Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием Политика, 17:13 В Дании подтвердили сроки возобновления работ над «Северным потоком-2» Бизнес, 17:06 Захарова объяснила беспорядки в США архаичной электоральной системой Политика, 16:44 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 16:33 Ларионов увидел положительный момент в неудаче на молодежном ЧМ по хоккею Спорт, 16:28 Команда «КамАЗ-мастер» объяснила штрафы гонщиков на ралли «Дакар» Спорт, 16:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Латвии опровергли появление нового штамма коронавируса

Фото: Edijs Palens / XinHua / Global Look Press
Фото: Edijs Palens / XinHua / Global Look Press

В Латвии нет случаев заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, передает Единый портал латвийского радио и латвийского телевидения.

Как выглядит Лондон после введения нового локдауна. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее председатель правления больницы города Огре в Центральной Латвии Дайнис Широв заявил, что у части врачей и пациентов учреждения, заболевших коронавирусной инфекцией за последний месяц, отмечаются симптомы, отличные от наблюдающихся у других зараженных. Он предупредил, что это может указывать на распространение в стране нового штамма вируса.

«Британский» штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране
Общество
Фото:Matt Dunham / AP

Симптомы, по словам Широва, показывают, что новый тип вируса заразнее и переносится тяжелее, чем распространявшийся весной. Специалист отметил, что против него могут быть бессильны защитные средства и все меры предосторожности. В то же время Широв уточнял, что наличие мутации в больнице не подтвердили лабораторно.

В середине декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса. По данным ВОЗ, он может распространяться среди более молодых групп населения. Мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность, заявляли эксперты.

К началу января новый штамм зарегистрировали в 41 стране и территории. По данным Роспотребнадзора, в России он не зафиксирован.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Латвия коронавирус новый штамм коронавируса
Материалы по теме
«Британский» штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране
Общество
В Словакии выявили случаи заболевания «британским» штаммом COVID-19
Общество
«Британский» штамм COVID-19 выявили в Таиланде и на Кипре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter