В Латвии опровергли появление нового штамма коронавируса

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В Латвии нет случаев заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, передает Единый портал латвийского радио и латвийского телевидения.

Ранее председатель правления больницы города Огре в Центральной Латвии Дайнис Широв заявил, что у части врачей и пациентов учреждения, заболевших коронавирусной инфекцией за последний месяц, отмечаются симптомы, отличные от наблюдающихся у других зараженных. Он предупредил, что это может указывать на распространение в стране нового штамма вируса.

Симптомы, по словам Широва, показывают, что новый тип вируса заразнее и переносится тяжелее, чем распространявшийся весной. Специалист отметил, что против него могут быть бессильны защитные средства и все меры предосторожности. В то же время Широв уточнял, что наличие мутации в больнице не подтвердили лабораторно.