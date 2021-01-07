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Празднование Рождества в городах России. Фоторепортаж

В ночь с 6 на 7 января по всей России прошли рождественские богослужения. Сотни тысяч православных посетили храмы в разных городах страны. Центральное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Владимир Путин встретил рождество в Новгородской области в церкви Николы на Липне. Глава правительства Михаил Мишустин посетил Собор Святого Архистратига Михаила в Сочи.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в храмах были введены ограничения. Так, в храм Христа Спасителя пустили 350 человек, тогда как в предыдущие годы туда могли попасть несколько тысяч прихожан.
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Верующие во время рождественского богослужения около Собора Михаила Архангела в Сочи
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Рождественское богослужение в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото:kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Фото:Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Прихожане на ночном рождественском богослужении в храме Рождества Христова в Красноярске
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Воскресенском кафедральном соборе в Шуе
Фото:Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Фото:Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Празднование Рождества Христова в храме в Грозном
Фото:Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Празднование Рождества Христова в соборе в Калининграде
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Верующие во время рождественского богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
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