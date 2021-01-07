Празднование Рождества в городах России. Фоторепортаж

В ночь с 6 на 7 января по всей России прошли рождественские богослужения. Сотни тысяч православных посетили храмы в разных городах страны. Центральное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Владимир Путин встретил рождество в Новгородской области в церкви Николы на Липне. Глава правительства Михаил Мишустин посетил Собор Святого Архистратига Михаила в Сочи.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в храмах были введены ограничения. Так, в храм Христа Спасителя пустили 350 человек, тогда как в предыдущие годы туда могли попасть несколько тысяч прихожан.