Общество , 07 янв, 11:18
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Празднование Рождества в городах России. Фоторепортаж
В ночь с 6 на 7 января по всей России прошли рождественские богослужения. Сотни тысяч православных посетили храмы в разных городах страны. Центральное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Владимир Путин встретил рождество в Новгородской области в церкви Николы на Липне. Глава правительства Михаил Мишустин посетил Собор Святого Архистратига Михаила в Сочи.В связи с распространением коронавирусной инфекции в храмах были введены ограничения. Так, в храм Христа Спасителя пустили 350 человек, тогда как в предыдущие годы туда могли попасть несколько тысяч прихожан.
Верующие во время рождественского богослужения около Собора Михаила Архангела в Сочи
Рождественское богослужение в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Владимир Путин на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне
Рождественское богослужение в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Прихожане на ночном рождественском богослужении в храме Рождества Христова в Красноярске
Праздничное богослужение по случаю Рождества Христова в Воскресенском кафедральном соборе в Шуе
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Празднование Рождества Христова в храме в Грозном
Празднование Рождества Христова в соборе в Калининграде
Верующие во время рождественского богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга