В Думе нашли повод для печали в словах посла о «победе» России над COVID

Фото: Андрей Любимов / РБК

Заявление посла Великобритании в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, не способствует процветанию мира и добрососедских отношений между странами. Об этом РБК рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это очень печально, что официальная позиция Великобритании направлена не на защиту своих граждан, не на защиту людей в мире, а на политические акции <...>. Несомненно, что и Россия, и Китай достигли больших успехов в борьбе с пандемией. Об этом говорят факты», — отметил он.

Депутат добавил, что Россия первой стала использовать свою вакцину, ее испытания проходят в нескольких странах с «более чем успешным результатом».

«Еще больше появляется информации о том, что вакцина и Pfizer, и Moderna — ее буквально силой пытаются пропихнуть, не думая о здоровье граждан, а только о политических и коммерческих дивидендах. Это очень прискорбно. С другой стороны, всему миру показывают, насколько результативна работа некоторых других стран», — сказал Чепа.