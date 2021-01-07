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Пандемия коронавируса ,  
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В Думе нашли повод для печали в словах посла о «победе» России над COVID

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заявление посла Великобритании в США Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии, не способствует процветанию мира и добрососедских отношений между странами. Об этом РБК рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это очень печально, что официальная позиция Великобритании направлена не на защиту своих граждан, не на защиту людей в мире, а на политические акции <...>. Несомненно, что и Россия, и Китай достигли больших успехов в борьбе с пандемией. Об этом говорят факты», — отметил он.

Депутат добавил, что Россия первой стала использовать свою вакцину, ее испытания проходят в нескольких странах с «более чем успешным результатом».

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«Еще больше появляется информации о том, что вакцина и Pfizer, и Moderna — ее буквально силой пытаются пропихнуть, не думая о здоровье граждан, а только о политических и коммерческих дивидендах. Это очень прискорбно. С другой стороны, всему миру показывают, насколько результативна работа некоторых других стран», — сказал Чепа.

Он предположил, что страны опасаются прогресса, который виден в Китае и России. По его мнению, чтобы избежать политизации пандемии, нужно развивать «многофакторные отношения между странами в духе международных прав, а не правил, угодных англосаксонским странам».

Член комитета ГД по международным делам (фракция ЛДПР) Антон Морозов призвал относиться к заявлению посла Великобритании как к «самокритичному».

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В беседе с РБК он отметил, что представитель Великобритании, по сути, признала отставание западных стран в научных разработках, которые ведутся в России и в Китае.

«Сейчас ситуация с пандемией такова, что будущее планеты зависит от того, кто быстрее сможет выработать эффективный способ противостояния пандемии. Это [заявление], наоборот, признание существенного отставания и попытка мобилизовать собственные научные круги для того, чтобы не дать России и Китаю догнать западные страны», — рассказал Морозов.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее в интервью Bloomberg посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Она называла проблемой «стратегическую конкуренцию со стороны России и Китая». Пирс отмечала, что развитие Китая «авторитарно», а новые технологии должны приносить выгоду «открытым рынкам».

В Совете Федерации назвали действия британских властей «политическими дрязгами» и отмечали, что странам нужно объединять усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

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