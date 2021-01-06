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Пандемия коронавируса ,  
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В Совфеде ответили на слова о недопустимости «победы» России в пандемии

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Британские власти занимаются политическими дрязгами, в то время когда нужно думать о преодолении пандемии. Так российские сенаторы в разговоре с РБК отреагировали на слова посла Великобритании в США Карен Пирс.

В интервью Bloomberg 31 декабря дипломат сказала, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. «Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Вторая большая проблема — это стратегическая конкуренция со стороны России и Китая, особенно Китая», — отмечала Пирс.

В разговоре с РБК первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что сейчас не лучшее время, чтобы выяснять отношения между странами подобным образом.

«В тот момент, когда надо думать о совместной борьбе с пандемией, они занимаются опять политическими дрязгами. Сейчас время, когда мир должен объединиться и использовать любые вакцины, а не пытаться одну вакцину противопоставлять другой. А здесь они, задумываясь о последствиях, размышляют, как сдержать Россию и Китай, а ведь на кону стоят человеческие жизни. Мы призываем к сотрудничеству, а они — к разобщению. Это как раз в духе той политики, которую проводят западные страны в последние 10–15 лет», — заявил Джабаров.

Байден заявил об исходящих со стороны России и Китая угрозах
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В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов также отметил, что странам нужно объединять усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

«Это общемировая проблема, и подходы к ее решению должны быть едиными. Война вакцин очень дурно пахнет, потому что за всем этим стоят, скорее всего, коммерческие интересы, а, как следствие, расплачиваются человеческими жизнями и здоровьем. Если бы мы могли объединить свои усилия, вопрос не стоял бы, кто победит — Америка, Китай, Россия, Великобритания или другие страны. Это такая отрыжка современного мышления, рожденного еще в эпоху холодной войны. Понятно, что это абсолютно негодный с точки зрения последствий проблемы, с которой мы боремся, подход», — сказал Морозов.

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Власти США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19
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Фото:Zhang Yuwei / Keystone Press Agency / Global Look Press

28 декабря об исходящих со стороны России и Китая угрозах заявил избранный президент США Джо Байден. Он отметил, что США необходимо обновить приоритеты в обороне.

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