В России за сутки выявили более 23 тыс. случаев заражения COVID-19

Новые случаи заражения были зафиксированы во всех регионах страны. Больше всего заболевших в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние сутки в России был выявлен 23 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Там отметили, что в 11,4% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

Это второй случай за последний месяц, когда число новых случаев меньше 24 тыс. 4 января федеральный оперативный штаб сообщил о 23 351 инфицированном.

Выздоровели за последние сутки 23 729 человек, что стало максимальным показателем с 1 января.

Наибольшее число заболевших зафиксировано за последние сутки в Москве — 4871 (5142 накануне). В Санкт-Петербурге заболели 3005 человек, что стало минимальным показателем с начала декабря. В Московской области — 1228 человек (1097 накануне).