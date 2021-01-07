В Совфеде увидели конец «праздника демократии» в США

Внутренние политические разногласия из-за президентских выборов ставят под сомнение институт демократии в США. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Праздник демократии закончился. <...> Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — отметил он.

По словам Косачева, у тех, кто оспаривает официальные результаты выборов, есть на то веские основания. Как считает сенатор, в подсчете голосов были так и не проясненные моменты.

«Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу», — оценил он последствия разногласий, назвав и Демократическую, и Республиканскую партию «безликими» и «рассчитанными на кого попало» политическими платформами.