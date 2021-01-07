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Выборы в США ,  
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В Совфеде увидели конец «праздника демократии» в США

Внутренние политические разногласия из-за президентских выборов ставят под сомнение институт демократии в США. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Праздник демократии закончился. <...> Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — отметил он.

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Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

По словам Косачева, у тех, кто оспаривает официальные результаты выборов, есть на то веские основания. Как считает сенатор, в подсчете голосов были так и не проясненные моменты.

«Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу», — оценил он последствия разногласий, назвав и Демократическую, и Республиканскую партию «безликими» и «рассчитанными на кого попало» политическими платформами.

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Политика
Фото:Joe Biden / Twitter

Президент США Дональд Трамп, который не признал итоги выборов и пытался оспорить их через суд, по мнению Косачева, стоит «на капитанском мостике тонущего корабля». Его упрямство является одной из причин, провоцирующих беспорядки в Вашингтоне.

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Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Подсчет голосов затянулся из-за высокой явки и рекордного голосования по почте. Результаты народного голосования были поддержаны на втором этапе выборов — голосовании выборщиков 15 декабря. Их коллегия назвала победителем кандидата от демократов Джо Байдена.

Трамп заявляет, что выборы были сфальсифицированы. Его сторонники подали около 60 исков с различными требованиями отменить результаты в отдельных штатах — все безрезультатно. Конгресс США должен был утвердить решение выборщиков 6 января, однако заседание сорвали протестующие. Они ворвались в здание конгресса, выгнать митингующих полицейские смогли только спустя несколько часов, использовав слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие.

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