Светлана Тихановская (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Соперница Александра Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская переболела коронавирусом. Об этом «Интерфакс-Запад» сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

«Светлана [Тихановская] переболела коронавирусной инфекцией. Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе», — рассказала Красулина. При этом пресс-секретарь отметила, что болезнь у Тихановской прошла в легкой форме.

В октябре сообщалось, что экс-кандидат в президенты Белоруссии ушла на самоизоляцию после после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого выявили COVID-19.

В настоящий момент Тихановская находится за границей. Она покинула Белоруссию после окончания выборов в стране и начала массовых протестов. Тогда она объяснила свой отъезд из страны следующими словами: «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».