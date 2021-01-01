Протесты в Белоруссии , 03 дек, 16:07
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Тихановская выразила готовность возглавить Белоруссию в переходный период
Светлана Тихановская
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская готова возглавить страну «в переходный период». Об этом она заявила в видеообращении, которое размещено в YouTube.
По словам Тихановской, существующий в Белоруссии режим «разваливается», и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога.
«Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — сказала она.
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