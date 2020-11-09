Путин заявил о ликвидации очага международного терроризма в Сирии
России совместно с Ираном и Турцией в рамках астанинского формата удалось ликвидировать очаг международного терроризма в Сирии, снизить уровень насилия и начать мирный процесс под эгидой ООН. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.
«Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций», — сказал российский президент.
Также в ходе встречи Путин выразил надежду на скорое возвращение сирийских беженцев на родину. «Как известно, это является одним из ключевых условий основополагающей резолюции 2254 Совета Безопасности ООН», — подчеркнул президент.
В прошлом году Путин говорил о том, что России почти «на 100%» удалось выполнить задачи, поставленные перед началом военной операции на территории Сирии. При этом основной задачей России Путин назвал избавление от инфильтрации на свою территорию большого числа обученных и подготовленных боевиков. Также президент напомнил, что после вступления России в вооруженный конфликт 90% территории Сирии было освобождено от террористов.