Путин подарил Большой мечети Дамаска Коран XVII века

Президент Владимир Путин во время визита в Сирию посетил Мечеть Омейядов (Большая мечеть Дамаска) и преподнес Коран XVII века в качестве подарка. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Кроме того, Путин посетил в Сирии Кафедральный собор Девы Марии, который является старейшим в Дамаске, пишет агентство SANA. Уточняется, что российский президент подарил собору икону святой Девы Марии.

Путин также встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. По словам Пескова, в разговоре с президентом патриарх отметил, что в Сирии различные конфессии сосуществуют мирно и пользуются абсолютно одинаковыми правами, передает ТАСС. Он также поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с терроризмом.

Во вторник, 7 января, Путин во время визита в Дамаск также провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в разных регионах страны, после чего Путин отметил, что на улицах Дамаска можно заметить «признаки восстанавливающейся мирной жизни». Асад в свою очередь поблагодарил Путина и российских военных за помощь в борьбе с терроризмом. Он также поздравил президента и всех россиян с Рождеством.