Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Принятый на Украине закон направлен на приведение армии к стандартам НАТО

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.

Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)». Документ бы внесен в Раду еще в марте этого года.

Закон вводит новую шкалу войсковых и флотских воинских званий. В частности, отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, старшины. Взамен вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава в украинской армии теперь будут выглядеть так: