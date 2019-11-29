Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Речь идет о законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)». Документ бы внесен в Раду еще в марте этого года.
Закон вводит новую шкалу войсковых и флотских воинских званий. В частности, отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, старшины. Взамен вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.
Воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава в украинской армии теперь будут выглядеть так:
- рекрут,
- солдат,
- старший солдат,
- младший сержант,
- сержант,
- старший сержант,
- первый сержант,
- штаб-сержант,
- мастер-сержант,
- старший мастер-сержант,
- главный мастер-сержант.