На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах Украины вступил в силу. 30 ноября текст документа опубликован в газете «Голос Украины». Накануне сообщалось, что документ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Согласно закону вводится новая шкала войсковых и флотских воинских званий. Звания прапорщика, старшего прапорщика, старшины, мичманов отменяются. Параллельно появились новые звания мастер-сержанта, главного старшины, штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины и главного мастер-старшины. «Полки» документом заменяются на «бригады».

Кроме того, согласно закону при обращении к министру обороны Украины и его заместителям военнослужащий, называя их должности, обязан теперь будет добавлять перед названием должности слово «пан (пани)».

Целью нововведений является приведение украинской армии к стандартам НАТО, следовало из пояснительной записки к документу. Законопроект был внесен в Верховную раду еще в марте группой депутатов прошлого созыва.



