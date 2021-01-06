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Мишустин утвердил порядок работы сервиса для поступления в вузы онлайн

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о функционировании сервиса «Поступление в вуз онлайн», который позволяет подать документы в высшее учебное заведение через интернет. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Ответственными за обеспечение работы сервиса в документе названы министерства высшего образования и цифрового развития, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Ведомства должны обеспечить абитуриентам возможность с помощью портала госуслуг подать заявление о зачислении в вуз, а также загрузить туда необходимые документы. Согласно постановлению кабмина, подтверждать свои действия на сервисе нужно будет с помощью простой электронной подписи.

Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн
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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Кроме того, как говорится в документе, до 30 октября каждого года ведомства должны представлять в кабмин доклад о том, как работает сервис. А в ближайшие полгода чиновники должны проработать проекты необходимых нормативных актов для функционирования портала.

О запуске самого сервиса «Поступление в вуз онлайн» Минобрнауки сообщило 19 июня 2020 года. Тогда с его помощью можно было подать документы в 54 российских вуза. Сообщалось, что абитуриентам не нужно дожидаться результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ). После того как результаты испытаний обнародуют, баллы передадут в вузы и приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.

Ранее кабмин также распорядился промаркировать школьные аттестаты QR-кодами. По мнению чиновников, мера должна защитить документы об образовании от подделок.

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