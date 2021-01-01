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Школьные аттестаты будут маркировать QR-кодами

Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Школьные аттестаты в России теперь будут промаркированы QR-кодами. Соответствующий приказ министерства просвещения размещен на портале правовой информации.

QR-код разместят на оборотной стороне титульной стороны аттестата. Также на этой странице документа будет располагаться российский герб, надписи «Российская Федерация» и «Аттестат об основном общем образовании», номер документа, а также дата его выдачи.

«Ниже с выравниванием влево — белое поле в форме квадрата, <...> предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код)», — говорится в документе. Там отмечается, что поле для QR-кода будет размером два на два сантиметра.

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Министерство просвещения предложило маркировать школьные аттестаты в феврале 2020 года. Как говорилось в пояснительной записке к проекту приказа, эта мера должна защитить документы об образовании от подделок (сами аттестаты и приложения к ним). QR-код будет содержать сетевой адрес для доступа к данным информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании». Также с помощью QR-кода можно будет получить сведения о фамилии, имени, отчестве, годе рождения выпускника, а также информацию о школе, которая выдала документ.

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25 декабря российские власти решили изменить порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Девятиклассники в 2021 году смогут получить аттестаты после сдачи экзаменов по обязательным предметам — русскому языку и математике. Предметы по выбору им сдавать не придется. Что касается одиннадцатиклассников, то им отменили ЕГЭ базового уровня по математике. Для получения аттестата выпускникам в следующем году достаточно будет просто сдать ЕГЭ по русскому языку.

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