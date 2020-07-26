Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст публично принес извинения своей жене, телезвезде и модели Ким Кардашьян. Об этом он написал в Twitter.

Хип-хоп исполнитель сообщил, что хотел бы извиниться перед супругой за то, что вынес на публику личное дело. Однако он не уточнил, о чем именно речь.

«Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Ким, знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что всегда была рядом», — написал Уэст.

Как сообщает портал TMZ, до этого Уэст сделал несколько твитов, в которых сообщил о том, что жена хотела «упрятать» его в психиатрическую лечебницу, а также говорил о желании покончить жизнь самоубийством. Позже сообщения были удалены.