Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента в другом штате

Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента в американском штате Луизиана в последний возможный для этого день. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уэст подал необходимые документы в пятницу, 21 августа по американскому времени. Помимо него в этом штате направили заявки более 10 кандидатов.

В Луизиане для попадания в избирательный бюллетень не нужно собирать подписи, достаточно заплатить регистрационный сбор в размере $500.

Изначально Уэст подал заявку на выборы в штате Нью-Джерси. Для регистрации ему требовалось набрать 800 подписей, большую часть из которых проверка посчитала недостоверными, после чего Канье отозвал заявку.