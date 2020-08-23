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Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента в другом штате

Рэпер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента в американском штате Луизиана в последний возможный для этого день. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уэст подал необходимые документы в пятницу, 21 августа по американскому времени. Помимо него в этом штате направили заявки более 10 кандидатов.

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Канье Уэст

В Луизиане для попадания в избирательный бюллетень не нужно собирать подписи, достаточно заплатить регистрационный сбор в размере $500.

Изначально Уэст подал заявку на выборы в штате Нью-Джерси. Для регистрации ему требовалось набрать 800 подписей, большую часть из которых проверка посчитала недостоверными, после чего Канье отозвал заявку.

О своем решении баллотироваться в президенты Уэст заявил в начале июля. Издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье Уэста, сообщало, что исполнитель переживает цикл биполярного аффективного расстройства, при котором депрессия чередуется с манией (сам рэпер в 2018 году подтверждал, что у него есть психическое заболевание).

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Канье Уэст (слева) и Jay-Z

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Уэст баллотируется в качестве независимого кандидата. Его партия названа BDY или The Birthday Party (игра слов; на русский язык это словосочетание можно перевести как «партия дня рождения» и как «вечеринка в честь дня рождения». — РБК). На вопрос о том, почему он выбрал такое название, исполнитель говорил: «Потому что, когда мы выиграем, это будет так, как будто бы у всех сразу день рождения».

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Уэсту не составит труда отобрать голоса чернокожих у уже зарегистрированного кандидата от Демократической партии Джо Байдена, главного соперника Трампа. Сам рэпер в интервью Forbes соглашался, что своим участием понизит шансы Байдена на успех.

Теги: Канье Уэст, выборы, США
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