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В Петербуге после Нового года смягчат ограничения на работу ресторанов

Ресторанам и кафе в Санкт-Петербурге разрешили работать с 4 января до 23:00. Ранее предполагалось, что работать им разрешат только до 19:00
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге после Нового года смягчат ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции COVID-19, следует из сообщения на сайте администрации города.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому, с 4 января в городе кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей с 6:00 до 23:00. Ранее предполагалось, что после 4 января работать ресторанам разрешат только до 19:00.

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года все точки общепита в городе будут закрыты, обслуживать посетителей во время праздников рестораны смогут только на улице. «Зимние кафе» могут быть оснащены уличной мебелью и зонтами, а занимаемая ими территория не должна превышать площадь самого предприятия общепита.

Запрет на работу общепита в ночное время продолжит действовать и после 4 января. Фудкорты и кафе, расположенные на территории торговых центров, также смогут вернуться к работе до 23:00.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Без ограничений будут работать производственные столовые, предприятия общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях, а также службы доставки.

Кроме того, с 7 января городские власти разрешили театрам проводить представления, если в залах будет заполнено не более 25% мест. Посещать театры с 7 по 31 января не смогут «организованные группы детей в возрасте до 16 лет», нельзя будет проводить мероприятия в театрах всем прочим «организациям исполнительских искусств».

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Согласно данным оперативного штаба, Санкт-Петербург находится на втором месте по числу заболевших COVID-19.

За минувшие сутки в городе выявили 3764 новых случаев, днем раньше — 3757. Всего в городе с начала эпидемии заболели 238 тыс. человек, из которых 144 тыс. человек выздоровели, 7,6 тыс. — умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Наталья Демченко
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