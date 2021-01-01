В Петербуге после Нового года смягчат ограничения на работу ресторанов

Ресторанам и кафе в Санкт-Петербурге разрешили работать с 4 января до 23:00. Ранее предполагалось, что работать им разрешат только до 19:00

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге после Нового года смягчат ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции COVID-19, следует из сообщения на сайте администрации города.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому, с 4 января в городе кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей с 6:00 до 23:00. Ранее предполагалось, что после 4 января работать ресторанам разрешат только до 19:00.

С 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года все точки общепита в городе будут закрыты, обслуживать посетителей во время праздников рестораны смогут только на улице. «Зимние кафе» могут быть оснащены уличной мебелью и зонтами, а занимаемая ими территория не должна превышать площадь самого предприятия общепита.

Запрет на работу общепита в ночное время продолжит действовать и после 4 января. Фудкорты и кафе, расположенные на территории торговых центров, также смогут вернуться к работе до 23:00.