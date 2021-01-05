Песков оценил возможность «мести» Путина Киеву

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не будет ради мести Киеву действовать во вред самому себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева.

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его. Реакция вдумчивая, продуманная, аргументированная», — оценил Песков (цитата по ТАСС).

В июле Путин говорил, что охлаждение отношений между Москвой и Киевом «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России. Политик пояснил, что оно произошло после смены власти на Украине. С тех пор взгляды руководства соседних стран, по мнению российского президента, стали «диаметрально противоположными».