Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом

Посёлок Орджоникидзе и мыс Киик-Атлама, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».

По словам президента, на Украине произошел государственный переворот и захват власти, и с тех пор взгляды властей двух стран стали «диаметрально противоположными». «С этого момента мы с ними разошлись», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Только после этого полуостров вошел в состав России, добавил он.

В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что «эта пена рано или поздно схлынет».

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