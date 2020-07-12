Политика , 12 июл, 13:51
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Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Посёлок Орджоникидзе и мыс Киик-Атлама, Крым
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России. Такое мнение выразил президент Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1».
По словам президента, на Украине произошел государственный переворот и захват власти, и с тех пор взгляды властей двух стран стали «диаметрально противоположными». «С этого момента мы с ними разошлись», — сказал Путин (цитата по ТАСС). Только после этого полуостров вошел в состав России, добавил он.
В то же время, говоря о негативе в отношениях двух стран, Путин предположил, что «эта пена рано или поздно схлынет».
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