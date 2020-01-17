Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Документ планируется принять через неделю. Сейчас среди основных принципов — восстановление территориальной целостности Украины, развитие оборонных возможностей и евроинтеграция

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Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.

«Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

При этом приоритетными направлениями политики нацбезопасности в стратегии предлагается сделать обеспечение независимости и суверенитета государства, восстановление территориальной целостности в пределах международно-признанных границ и общественное развитие. Под последним понимается развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также европейская и евроатлантическая интеграция.

Реализовать поставленные в проекте задачи предлагается путем восстановления мира и государственного суверенитета Донецкой и Луганской областей, а также проведения комплекса международно-правовых, гуманитарных и экономических мер «Крым — это Украина».