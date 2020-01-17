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Политика ,  
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Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Документ планируется принять через неделю. Сейчас среди основных принципов — восстановление территориальной целостности Украины, развитие оборонных возможностей и евроинтеграция
Фото: Nazar Furyk / Zuma / ТАСС

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.

«Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

При этом приоритетными направлениями политики нацбезопасности в стратегии предлагается сделать обеспечение независимости и суверенитета государства, восстановление территориальной целостности в пределах международно-признанных границ и общественное развитие. Под последним понимается развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также европейская и евроатлантическая интеграция.

Реализовать поставленные в проекте задачи предлагается путем восстановления мира и государственного суверенитета Донецкой и Луганской областей, а также проведения комплекса международно-правовых, гуманитарных и экономических мер «Крым — это Украина».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Киев расценил этот шаг как аннексию, Москва настаивает, что жители полуострова сделали свой выбор на законном голосовании.

Проект стратегии нацбезопасности под названием «Безопасность человека — безопасность страны» был представлен в декабре прошлого года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где получил положительную оценку, сообщил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, участвовавший в разработке документа.

Стратегия предусматривает три основных принципа:

  • развитие оборонных возможностей, которые сделали бы невозможной вооруженную агрессию против Украины «путем увеличения цены этой агрессии»;
  • способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение безопасной среды и поддерживать устойчивое функционирование основных механизмов;
  • развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и НАТО, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Президент Владимир Зеленский предложил всем участникам совещания в течение недели детально проработать документ и внести свои предложения. После этого они должны встретиться и утвердить проект стратегии нацбезопасности.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Украина, стратегия
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