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Пандемия коронавируса ,  
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В Словакии выявили случаи заболевания «британским» штаммом COVID-19

Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в Словакии. Об этом сообщил на странице в Facebook министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

«Уже в первых образцах, взятых в районе Михаловце, специалистам из братиславского университета Коменского удалось идентифицировать так называемую «английскую мутацию», — говорится в сообщении.

Министр также напомнил о том, что по сравнению с привычным S ARS-CoV-2 новый штамм вируса обладает на 70% более высокой способностью к распространению.

«Пациенты имеют потенциально более высокую вирусную нагрузку. И, что немаловажно, его распространение чаще встречается у людей в возрасте до 60 лет и интенсивнее среди детей. Клинические признаки и летальность заболевания нового варианта остаются неизменными по сравнению с исходным вирусом», — добавляется в заявлении.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.

Ранее случаи заражения новым штаммом были выявлены в ряде стран Европы, а также в Сингапуре, Японии, Австралии, Канаде, США, Южной Корее и Иордании.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, случаев заражений данным типом вируса в России не зафиксировано.

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На фоне распространения нового штамма коронавируса некоторые страны ограничили транспортное сообщение с Великобританией и другими государствами, где он обнаружен. Россия также до 12 января ограничила авиасообщение с Соединенным Королевством.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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