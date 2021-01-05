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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи предупредили об угрозе минздраву Британии из-за роста больных COVID

Министерству здравоохранения Великобритании в ближайшие три недели может грозить «перегрев» на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление британских медиков.

В заявлении отмечается, что многие части национальной службы здравоохранения Великобритании (United Kingdom National Health Service) находятся под «невероятным давлением». На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в стране наблюдаются высокие уровни распространения заболевания среди населения. Значительное количество пациентов с COVID-19 находятся на лечении в больницах и реанимациях, гвоорится в публикации.

«Мы не уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный риск того, что в некоторых районах NHS «перегреется» в течение следующих 21 дня», — добавляется в заявлении.

В свою очередь, Главный врач Великобритании Крис Уитти на своей странице в Twitter сообщил о росте в стране пациентов с новым штаммом COVID-19.

«NHS лечит гораздо больше пациентов с COVID и вакцинирует уязвимых граждан. Сотрудники NHS заслуживают нашей глубокой благодарности. Но мы должны действовать сейчас, иначе NHS подвергнется еще большему давлению», — написал Уитти.

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4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего по счету локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, с 5 января в стране все школы перейдут на дистанционный формат обучения. Кроме того, власти пересмотрят расписание выпускных экзаменов. С 6 января в Великобритании вступит в силу запрет на выход из дома за исключением уважительных причин. Гражданам разрешат выходить из дома только на работу, за продуктами и предметами первой необходимости, чтобы получить медпомощь или для занятий спортом.

Согласно последним данным Минздрава Великобритании, в стране за сутки выявлено 58 784 случаев заболеваний коронавирусом. Умерли 407 человек.

В середине декабря на территории Великобритании выявили новый штамм COVID-19. Как заявлял премьер-министр страны Борис Джонсон, данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее ранее известного, как SARS CoV-2. Впоследствии случаи заражения этим штаммом были выявлены в ряде стран Европы.

В связи с этим большинство стран, в том числе Россия прекратили транспортное сообщение с Соединенным Королевством. Однако авиасообщение решили возобновить Латвия, Норвегия и Индия.

Вакцину от коронавируса в Великобритании разработали специалисты британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

30 декабря независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение этой вакцины.
 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Великобритания коронавирус COVID-19 Минздрав
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