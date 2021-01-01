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Три страны решили восстановить авиасообщение с Великобританией

Латвия со 2 января возобновит авиасообщение с Великобританией, говорится в заявлении Министерства транспорта страны в Twitter. Решение о приостановке полетов было принято из-за распространения в королевстве нового, более заразного штамма коронавирусной инфекции.

С этого же дня временный запрет на перелеты между двумя странами снимает Норвегия, передает Sky News. Вместе с тем власти обязали всех, прибывающих из-за границы, сдавать тесты на COVID-19.

К решению восстановить авиасообщение с Великобританией присоединилась Индия, перелеты будут осуществляться с 8 января.

Великобритания сообщила о возникновении нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее других мутаций, в середине декабря.  К концу месяца этот вариант вируса обнаружили в Финляндии, Германии, Японии, Австралии, Дании, ЮАР, Нигерии, Канаде и других странах. Большинство из них также прекратили авиасообщение с королевством.

Материал дополняется

Латвия Норвегия Великобритания новый штамм коронавируса авиасообщение Индия
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