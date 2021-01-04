МИД сравнил администрацию Трампа с отступающим Наполеоном

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Министерство иностранных дел ретвитнуло запись госсекретаря США Майка Помпео, добавив картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона». «Так держать, жесткие парни», — написано в англоязычном аккаунте МИДа.

Помпео написал в Twitter, что ни одна администрация США не вела столь жесткий курс в отношении России, как администрация Трампа.

В октябре президент Владимир Путин заявил, что нынешняя администрация США ввела против России санкции 46 раз. «46 раз! Такого еще никогда не было», — отметил он.