МИД сравнил администрацию Трампа с отступающим Наполеоном
Министерство иностранных дел ретвитнуло запись госсекретаря США Майка Помпео, добавив картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона». «Так держать, жесткие парни», — написано в англоязычном аккаунте МИДа.
Помпео написал в Twitter, что ни одна администрация США не вела столь жесткий курс в отношении России, как администрация Трампа.
В октябре президент Владимир Путин заявил, что нынешняя администрация США ввела против России санкции 46 раз. «46 раз! Такого еще никогда не было», — отметил он.