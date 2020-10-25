США сообщили о проблемах с введением новых санкций против России

Роберт О'Брайен (Фото: Alex Brandon / AP)

Вашингтон ввел большое количество санкций против России и Ирана, из-за чего у американских властей практически не осталось возможностей для новых ограничительных мер в отношении обеих стран. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов на территории Белого дома.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]», — отметил он (цитата по ТАСС).

О'Брайен заверил, что США ищут новые возможности для сдерживания Москвы и Тегерана, а также Китая и ряда других государств, которые, по его словам, пытаются оказать воздействие на американских избирателей накануне президентских выборов.

Глава Национальной разведки Джон Рэтклифф 22 октября объявил, что Россия и Иран попытались вмешаться в ход выборов в США. По его словам, страны получили некоторую информацию о регистрации избирателей, которую впоследствии могут использовать для передачи электорату дезинформации, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие».