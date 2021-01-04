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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко назвал пандемию коронавируса геополитической проблемой

Фото: Manu Fernandez / AP
Фото: Manu Fernandez / AP

Пандемия коронавируса превратилась в геополитическую проблему. Об этом, как передает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической», — сказал Лукашенко на встрече с генеральным прокурором страны Андреем Шведом.

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Это не первый раз, когда белорусский лидер связал пандемию с геополитикой. В ноябре Лукашенко назвал пандемию коронавируса ширмой, за которой скрывается попытка переделить мир.

В конце декабря в Белоруссии началась вакцинация от COVID. В первую очередь вакцинироваться будут медицинские работники и педагоги, а также те специалисты, кто из-за особенностей своей профессии много контактирует с другими людьми. Вакцинация добровольная.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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