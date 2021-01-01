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Пандемия коронавируса ,  
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Переболевший COVID-19 Лукашенко решил не делать прививку

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, перенесший коронавирусную инфекцию летом, заявил, что не будет делать прививку против вируса. Об этом он сказал во время посещения городской детской инфекционной клинической больницы Минска, фрагмент показал телеканал СТВ.

«Я вакцинироваться, прививаться не буду — мое настроение личное. Личное — не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче», — отметил глава государства.

По его словам, власти планируют привить против COVID-19 около 1,2 млн человек. Для вакцинации населения будут использовать несколько вакцин разных производителей. «Может, и два миллиона [привить], — не исключил он. — Зависит от того, как люди пойдут на это». При этом президент отметил, что заставлять делать прививку никого не будут.

«Хотят вакцинироваться — пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем выбор вакцин», — пообещал он.

Лукашенко не исключил разработку Белоруссией своей вакцины против COVID
Политика
<p>Александр Лукашенко (в центре)</p>

В начале прививочной кампании будут ставить российскую вакцину, ее Белоруссия планирует не только закупить, но и производить. По его словам, всего белорусы получат возможность выбирать из пяти-шести препаратов.

Себя белорусский лидер назвал «скептиком». По его мнению, «при нормальном образе жизни» у человека есть достаточно иммунитета, чтобы противостоять инфекции.

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В конце июля Лукашенко заявил, что переболел COVID-19, который протекал бессимптомно. «Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — сообщил тогда он.

В конце декабря российская вакцина против COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в республике. Белоруссия стала первой зарубежной страной, зарегистрировавшей препарат.

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Источник: JHU
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Александр Лукашенко коронавирус вакцина
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