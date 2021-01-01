Переболевший COVID-19 Лукашенко решил не делать прививку

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, перенесший коронавирусную инфекцию летом, заявил, что не будет делать прививку против вируса. Об этом он сказал во время посещения городской детской инфекционной клинической больницы Минска, фрагмент показал телеканал СТВ.

«Я вакцинироваться, прививаться не буду — мое настроение личное. Личное — не как президента. Иммунитет выработан, значит, будет легче», — отметил глава государства.

По его словам, власти планируют привить против COVID-19 около 1,2 млн человек. Для вакцинации населения будут использовать несколько вакцин разных производителей. «Может, и два миллиона [привить], — не исключил он. — Зависит от того, как люди пойдут на это». При этом президент отметил, что заставлять делать прививку никого не будут.

«Хотят вакцинироваться — пожалуйста, мы предоставим возможность. Притом планируем выбор вакцин», — пообещал он.