Заболевшего COVID-19 худрука «Ералаша» Грачевского перевели в реанимацию

71-летнего кинорежиссера поместили в 8-ю реанимацию ГКБ № 52 Москвы. О том, что Грачевский заразился коронавирусом, стало известно 21 декабря. Спустя неделю его госпитализировали

Борис Грачевский (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, перевели в реанимацию. Об этом сообщили РБК в справочной службе городской клинической больницы № 52 города Москвы.

«Он в 8-й реанимации», — сообщили в пресс-службе.

71-летний Борис Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря. Спустя неделю Грачевского госпитализировали в больницу № 52. Тогда режиссер сообщил РБК, что он плохо себя чувствует и ему ставят капельницу.

Video

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области в еврейской семье. Отец работал конферансье и культработником. Мать — библиотекарем.

Окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева (Московская область), где получил специальность токаря. Работал токарем, а также техником-конструктором на заводе Королева. Впоследствии окончил факультет «организация кинопроизводства» Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работает по настоящее время. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл ряд ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

В 1995 году на базе киностудии имени Горького основал киностудию «Ералаш-Лэнд», а в 2005 году на базе киностудии основал киностудию «Ералаш».

Является создателем ряда документальных фильмов, а также автором проекта «Социальная реклама».

В 2008–2009 годах снял свой первый полнометражный художественный фильм «Крыша», вышедший на экраны в сентябре 2009 года.

В 2018 году в телепередаче «Судьба человека» Грачевский рассказал, что ранее у него диагностировали рак кожи, причиной которого стала родинка. В связи с этим ему провели несколько операций. Он также перенес облучение и химиотерапию.