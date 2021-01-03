Вильфанд заявил о мягком варианте зимы в европейской части России

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В европейской части России сейчас наблюдается мягкий вариант зимы. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его данным, в умеренных широтах температурный фон около нулевой отметки, что является не характерным для зимы, однако уже с 4 января температура начнет понижаться. «Завтра температура днем и ночью уже будет с небольшими отрицательными значениями, ожидается небольшой снег, облачная погода. <...> Во вторник ночные температуры составят минус три — минус пять, по области до минус семи. Днем значения тоже отрицательные: минус два — минус четыре», — сказал Вильфанд.

Аналогичная температура будет наблюдаться со среды по пятницу. «Ночью от минус пяти до десяти мороза, днем — минус четыре — минус пять. Мягкий вариант мороза, температура будет выше многолетних значений примерно на три градуса», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что мягкая зима будет только в европейской части России и на юге страны. При этом в азиатской части, в Омской, Томской, Новосибирской областях, будет до минус40. «Это длительный период очень холодной погоды представляет опасное явление — аномально холодную погоду. На европейской территории умеренно тепло, а на азиатской — экстремально холодно», — пояснил Вильфанд.