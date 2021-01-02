В Гидрометцентре назвали сроки возвращения зимней погоды в Москву

На следующей неделе в Москву вернется зимняя погода, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, похолодание ожидается в понедельник, 4 января. Ночью будет от минус 2 до минус 7, а днем — от 0 до минус 5. «Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду», — пояснил он.

В следующие дни, по словам метеоролога, температура продолжит снижаться и «придет такая вполне зимняя погода». Так, во вторник, 5 января, похолодает до минус 9 ночью и минус 7 днем, а в среду и четверг — до минус 10.

В разговоре с РБК Вильфанд отмечал, что температура в столичном регионе будет отрицательной и днем и ночью уже с воскресенья, 3 января. 1 января она превысила норму на 8 градусов.