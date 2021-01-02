Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток Бизнес, 03:30 В Гидрометцентре назвали сроки возвращения зимней погоды в Москву Общество, 03:12 Эксперты пояснили новые правила к хранению вещей в подвалах многоэтажек Общество, 03:00 Осужденный во Франции по делу о драке на Евро болельщик вернулся в Россию Спорт, 02:44 СМИ сообщили о смерти дипломата из ООН в Нью-Йорке Общество, 02:25 В Москве подорожали разовые поездки на метро и проездные Общество, 02:09 Трамп раскритиковал преодолевший вето по оборонному бюджету сенат Политика, 01:44 Мягков выступил против ежегодного показа «Иронии судьбы» Общество, 01:20 Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн Общество, 00:59 Собянин назвал Москву объектом «главного удара» пандемии Общество, 00:26 Глава Крыма предупредил Украину о потере нескольких областей Политика, 00:13 Три страны решили восстановить авиасообщение с Великобританией Общество, 01 янв, 23:36 В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры Общество, 01 янв, 23:12 ТАСС сообщил об увольнении главы ГИБДД Москвы Политика, 01 янв, 22:26
Общество ,  
0 

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения зимней погоды в Москву

На следующей неделе в Москву вернется зимняя погода, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, похолодание ожидается в понедельник, 4 января. Ночью будет от минус 2 до минус 7, а днем — от 0 до минус 5. «Юго-восточные ветры будут приносить прохладную погоду», — пояснил он.

В следующие дни, по словам метеоролога, температура продолжит снижаться и «придет такая вполне зимняя погода». Так, во вторник, 5 января, похолодает до минус 9 ночью и минус 7 днем, а в среду и четверг — до минус 10.

Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве после Нового года
Общество

В разговоре с РБК Вильфанд отмечал, что температура в столичном регионе будет отрицательной и днем и ночью уже с воскресенья, 3 января. 1 января она превысила норму на 8 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что заявил, что температура в столице начнет падать с 5 января. По его словам, в этот период днем будет до минус 1 — минус 4 градусов, а ночью — до минус 3 — минус 6 градусов. 7 января в городе ожидается мороз минус 10 градусов.

Гидрометцентр Москва погода
Материалы по теме
В Гидрометцентре спрогнозировали постепенное похолодание в Москве
Общество
Синоптик спрогнозировала похолодание в Москве
Общество
МЧС предупредило о возможных проблемах с электроснабжением из-за непогоды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter