В Каспийском море зафиксировали аномальную толщину льда

На севере Каспийского моря толщина льда оказалась на 30% больше обычной из-за морозов. Об этом сообщили РБК в Гидрометцентре.

«Там долго стояла погода морозная», — сказали там. В Гидрометцентре добавили, что раньше обычного начало замерзать Азовское море.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что со следующей недели на европейскую территорию России придет похолодание. В Москве в понедельник ночью температура опустится до минус 3 — минус 8 градусов.

В Центральном федеральном округе погода будет близкой к норме. Однако на юге европейской территории страны с воскресенья, 20 декабря, ожидаются аномальные холода, температура будет ниже нормы на 4–6 градусов.