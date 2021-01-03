Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко порекомендовал эстонским властям не включать «избирательную память», передает «РИА Новости». Так он ответил на заявление спикера Рийгикогу (эстонского парламента) Хенна Пыллуааса, который напомнил о договоренности между Россией и Эстонией о госгранице по Тартускому мирному договору 1920 года.
По словам Дрозденко, эстонским партнерам необходимо вспомнить и другие исторические эпизоды. Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. «Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», — заявил губернатор.
Дрозденко также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы, в которых он участвовал как представитель Кингисеппского района. По его словам, при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса.
В 1920 году РСФСР и Эстония заключили Тартуский договор. Документ предполагал передачу республике территорий Печерского района Псковской области (Эстонская Ингерманландия), который сейчас является частью Кингисеппского района Ленинградской области, а также правобережья реки Нарвы. После освобождения Эстонии от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны эти области опять вернулись в состав РСФСР. В свою очередь, Пыллуаас неоднократно говорил, что у Эстонии есть территориальные претензии к России, которая, по его мнению, захватила 5% территории страны.