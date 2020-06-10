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Политика ,  
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Эстония сообщила о нарушении воздушного пространства российским самолетом

Российский самолет Ту-204-300 10 июня нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо. Об этом говорится в заявлении Главного штаба Сил обороны республики.

Отмечается, что самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

В связи с инцидентом МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту. Этот случай нарушения воздушной границы Эстонии стал первым в текущем году.

3 июня в пресс-службе ВВС Великобритании сообщили  о перехвате российского самолета Ил-20, который выполнял разведывательный полет над побережьем Балтийского моря.

Москва неоднократно заявляла, что полеты российских самолетов выполняются  в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Теги: ВВС России, Минобороны Эстонии, нарушение воздушного пространства
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