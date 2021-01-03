Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти

Президент США Дональд Трамп может остаться у власти, если проявит силу воли и использует сложившуюся из-за пандемии коронавируса ситуацию, в том числе введет режим чрезвычайной ситуации, написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом, — считает политик. — Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат».

«Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента», — уверен лидер ЛДПР.

Помимо этого, полагает он, Трампу надо сделать прививку от коронавируса, для этого Россия может отправить президенту США разработанную ею вакцину «Спутник V».