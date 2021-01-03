Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти Политика, 10:20 Встреча без галстуков: шесть трендов в работе с персоналом в 2021 году Pro, 10:18 В Москве к вакцинации от COVID допустили работников банков и бюджетников Общество, 10:12 «Дом-2» закрыли, в Россию пришел Spotify и другие хорошие новости 2020-го Стиль, 10:00 Лучшие кадры 2020 года. Выбор РБК Общество, 10:00  Приставы назвали сумму собранных с водителей штрафов за неполный 2020 год Общество, 09:52 Цена биткоина впервые превысила $34 тыс. Финансы, 09:00 Система быстрых платежей ЦБ усилила требования к защите переводов Финансы, 09:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 января Общество, 08:56 Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс. Общество, 08:37 В Красноярском крае при тушении пожара нашли тела трех человек Общество, 08:23 Как подорожали автомобили за 2020 год. Сравнительная таблица Авто, 08:14 ВКС сообщили число выведенных на орбиту аппаратов в 2020 году Технологии и медиа, 08:07 Россияне назвали самую благородную профессию Общество, 08:00
Выборы президента США ,  
0 

Жириновский назвал способ для Трампа остаться у власти

Президент США Дональд Трамп может остаться у власти, если проявит силу воли и использует сложившуюся из-за пандемии коронавируса ситуацию, в том числе введет режим чрезвычайной ситуации, написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом, — считает политик. — Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат».

Трамп созвал сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
Политика
Дональд Трамп

«Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента», — уверен лидер ЛДПР.

Помимо этого, полагает он, Трампу надо сделать прививку от коронавируса, для этого Россия может отправить президенту США разработанную ею вакцину «Спутник V».

Президентские выборы прошли в США в начале ноября. По результатам голосования, которые затем были подтверждены коллегией выборщиков, победил демократ, бывший вице-президент Джо Байден.

Трамп заявил о том, что прошедшие выборы были нечестными из-за массовых фальсификаций и нарушений и пообещал через суд оспорить их итоги. Однако суды неоднократно отклоняли иски президента и его сторонников о пересмотре результатов голосования.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Так, накануне суд отклонил иск республиканца, члена палаты представителей Луи Гомерта, который предполагал право для вице-президента Майкла Пенса отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу Байдена. Гомерт предлагал разрешить Пенсу самому принимать решение о том, какие голоса выборщиков признавать.

Дональд Трамп выборы США Владимир Жириновский ЛДПР
Материалы по теме
WP узнала о планах поменять охрану Байдена из-за симпатий к Трампу
Политика
Байден обвинил администрацию Трампа в безответственности при передаче дел
Политика
Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter