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Суд отклонил иск конгрессмена о пересмотре итогов выборов президента США

Иск должен был позволить вице-президенту Майку Пенсу самому принимать решение, какие голоса выборщиков признавать. Это стало одной из последних попыток республиканцев удержать власть в руках Трампа
Луи Гомерт
Луи Гомерт (Фото: Matt McClain / Reuters)

Федеральный судья Джереми Кернодл из восточного округа штата Техас отклонил иск техасского конгрессмена, члена палаты представителей Луи Гомерта о пересмотре итогов президентских выборов, сообщает CNN.

Иск республиканца Гомерта, получивший поддержку нескольких других конгрессменов, был направлен на то, чтобы предоставить полномочия вице-президенту Майку Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены на заседании конгресса, которое пройдет 6 января под председательством Пенса. Коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Байдена. Иск Гомерта, предлагал позволить Пенсу самолично принимать решение о том, какие голоса выборщиков признавать.

Иск конгрессмены обосновывали претензиями республиканцев к процедуре подсчета голосов в некоторых штатах. Майк Пенс, как отмечает CNN, ранее сам попросил суд отклонить иск, указав на то, что подобными юридическими вопросами должен заниматься не вице-президент США (его роль в утверждении результатов выборов CNN называет «церемониальной»), а палата представителей и сенат, и, соответственно, к ним же и должен быть обращен иск.

Судья Кернодл в своем заключении пришел к выводу, что подобный иск не может быть рассмотрен.

По оценкам самих республиканцев, на заседании 6 января не менее 140 их однопартийцев проголосуют против утверждения результатов голосования. Этого недостаточно с учетом того, что всего в палате представителей 435 мест.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена назначена на 20 января. Действующий президент Дональд Трамп отказался признать результаты выборов. Он утверждает, что в ходе голосования было допущено множество нарушений. В свою очередь Байден обвинил своего оппонента в неуважении к воле американского народа из-за попыток через суд добиться отмены результатов голосования в нескольких штатах. 6 января, параллельно с заседанием в Конгрессе, в Вашингтоне намечена акция сторонников Трампа.

Автор
Георгий Тадтаев
США Майк Пенс Конгресс США
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