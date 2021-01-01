Депутат Рады раскритиковал отказ Украины от российской вакцины

Отказ властей Украины от российской вакцины против коронавируса является спланированным уничтожением народа, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — сказал Рабинович.

Он призвал не политизировать ситуацию с вакциной. «Если сумели достать в России — пожалуйста, сумели еще где-то — тоже пожалуйста», — отметил депутат.

Ранее президент Владимир Путин в ходе беседы с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком говорил, что Россия готова поставить вакцину на Украину, если такой запрос поступит от официальных властей страны.