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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили свыше 5,4 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 5 452 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в столице с начала пандемии выросло до 821 128 человек.

При этом за 1 января в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 6 107. Общее число выздоровевших, согласно последним данным, составляет 639 809 человек.

За последние сутки в столице число летальных исходов от коронавируса также увеличилось на 76 человек, до 11 356. Москва занимает в России первое место по числу зараженных и умерших от COVID-19.

Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей
Общество
Фото:Павел Головкин / AP

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал город направлением «главного удара» пандемии коронавируса в стране. В то же время он отметил, что столица смогла обеспечить всем москвичам достойную медицинскую помощь.

В декабре в Москве началась вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививки начали делать медработникам и сотрудникам социальных служб, позднее вакцина стала доступна работникам транспорта, СМИ и еще нескольким категориям граждан. С 28 декабря стартовала запись на вакцинацию для людей старше 60 лет.

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Также в столице продолжают действовать ограничительные меры. К примеру, заведения общественного питания, клубы и бары не могут работать в ночное время, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.
 

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