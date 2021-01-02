В Москве за сутки выявили свыше 5,4 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 5 452 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в столице с начала пандемии выросло до 821 128 человек.

При этом за 1 января в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 6 107. Общее число выздоровевших, согласно последним данным, составляет 639 809 человек.

За последние сутки в столице число летальных исходов от коронавируса также увеличилось на 76 человек, до 11 356. Москва занимает в России первое место по числу зараженных и умерших от COVID-19.