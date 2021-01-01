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МЧС предупредило о возможных проблемах с электроснабжением из-за непогоды

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Аварии на линиях связи и электропередачи, а также затруднения движения транспорта могут возникнуть 2 января из-за непогоды в нескольких регионах России. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«Прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, в Сахалинской области 2 января ожидаются снег, метель и усиление ветра до 15–20 м/с. В Приморском крае прогнозируется аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха опустится по меньшей мере на 7 градусов ниже климатической нормы.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Республике Тыва, Алтайском крае, центральных и южных районах Красноярского края, а также в Иркутской, Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается температура воздуха минус 35–43 градуса. Ночью и утром местами будет туман, на дорогах возникнет гололедица.

В Курганской, Челябинской, Свердловской и Тюменской областях также прогнозируется аномально холодная погода. В Вологодской области ожидаются гололедица и налипание мокрого снега, в Карелии будет сильный снег.

Гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях ожидаются на территории Волгоградской области. Сход оползней и просадка грунта возможны в горных и предгорных районах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Лавины могут сойти в регионах Северного федерального округа и в Краснодарском крае.

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В Москве департамент транспорта предупреждал о гололедице утром 1 января. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, постепенное похолодание в столице начнется с воскресенья, 3 января. К середине следующей недели температура может опуститься до минус 9 градусов.

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